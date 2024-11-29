Участники Всероссийского форума ответственного бизнеса «Экология — Кадры — Государство» обсудили перезагрузку маршрута «Золотое кольцо». Сохранить истоки, но дать новый импульс, к такому

Участники Всероссийского форума ответственного бизнеса «Экология — Кадры — Государство» обсудили перезагрузку маршрута «Золотое кольцо». Сохранить истоки, но дать новый импульс, к такому выводу пришли спикеры. Как рассказал в соцсетях депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин, флагманом для 33-го региона выбраны народные художественные промыслы. У нас множество богатых традиций, например, лаковая миниатюра Мстеры, гусевской