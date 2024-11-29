Дмитрий Колдун стал гостем торжественной церемонии вручения ежегодной музыкальной премии Все цвета джаза от Радио JAZZ. Корреспондент Дни.ру поговорил там с певцом об изнанке шоу-бизнеса.

Дмитрий Колдун стал гостем торжественной церемонии вручения ежегодной музыкальной премии "Все цвета джаза" от Радио JAZZ. Корреспондент "Дни.ру" поговорил там с певцом об изнанке шоу-бизнеса.Дмитрий Колдун с детства увлекался музыкой, играл со своей группой "Тяжелый колесный плуг". Но профессиональная карьера началась у него 20 лет назад, когда в 2004-м он стал участником популярного проекта "Народный артист-2" на телеканале "Россия". С тех пор в шоу-бизнесе, певец, что называется, пуд соли съел."В артистической профессии много всяких подковерных игр, – вздыхает артист. – Раздражают и постоянные междусобойчики. Очень неприятно, когда кого-то из твоих коллег куда-то зовут, а тебя – не зовут".Со стороны кажется, что быть артистом – легко. Но Колдун с этим не согласен."Легкая профессия – та, где ты умеешь хорошо разбираться, – полагает он. – Любое мастерство – это годы опыта и работы. Только тогда ты что-то будешь делать легко".39-летний Дмитрий Колдун пока не знает, когда уйдет со сцены и сколько будет петь. "Задачи заработать все деньги мира у меня нет, – говорит он. – Мне нравится выступать, писать песни, делать аранжировки, сидеть на студии. До определенной поры мне хотелось бы всем этим заниматься. Но я знаю, что на сцене приятно видеть человека здорового, молодого. Поэтому не хотелось бы выходить туда дряхлым".