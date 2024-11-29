Кубок России по самбо на протяжении трех дней проходил в Краснодаре. Спортсменка Анастасия Хомячкова из Юрьев-Польского представляла Владимирскую область. И это у нее получилось сделать на

Кубок России по самбо на протяжении трех дней проходил в Краснодаре. Спортсменка Анастасия Хомячкова из Юрьев-Польского представляла Владимирскую область. И это у нее получилось сделать на высшем уровне. Воспитанница Владимирской спортшколы имени Чичваркина выступала в весовой категории до 80 килограммов. Заслуженный мастер спорта России Анастасия Хомячкова заняла первое место. Самбистка занимается под руководством Заслуженного тренера