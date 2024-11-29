Андрей Губин долгие годы страдает от тяжелой болезни.

Андрей Губин долгие годы страдает от тяжелой болезни.Андрей Губин, звезда российской эстрады 90-х годов, был вынужден оставить музыкальную карьеру из-за тяжелого заболевания. Врачи диагностировали у него в начале 2000-х левостороннюю прозопалгию – неврологическую патологию, которая вызывает постоянные боли по всему телу. Сам певец неоднократно заявлял о том, что испытывает невыносимые мучения, говоря, что каждое утро просыпается с чувством, будто "гниет заживо". Болезнь до сих пор остается неизлечимой, и медицина бессильна перед страданиями музыканта.Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, в прошлом году Андрей сделал исключение и появился на публике. Он посетил юбилейный концерт, организованный Игорем Крутым, и присутствовал на "Новой волне", где отмечалось его 50-летие. Однако на сцену он так и не поднялся, оставаясь в зрительном зале. Тогда Губин выразил надежду на возвращение к активной творческой деятельности, пообещав улучшить свое здоровье и возобновить выступления.После появления на "Новой волне" интерес к певцу резко возрос, особенно учитывая возрождение популярности музыки 90-х. Предложения об участии в новогодних корпоративных мероприятиях стали поступать одно за другим, однако Андрей был вынужден отказаться от всех из-за состояния своего здоровья.Недавно в интервью Андрей признался, что его самочувствие значительно ухудшилось, и он окончательно решил завершить свою музыкальную деятельность. Постоянная боль в лице и теле делает невозможным любые выступления. Из-за прогрессирующей болезни он отклонил десятки приглашений на частные мероприятия, несмотря на обещания высоких гонораров. По словам артиста, он не хочет выходить на сцену, зная, что не сможет показать тот же уровень, которого от него ждут поклонники.Ранее Губин откровенно рассказывал о своем тяжелом физическом состоянии: выпадение зубов, слабость левой руки, постоянная боль при пробуждении и затрудненное дыхание. Эти симптомы делают любое выступление практически невозможным, даже если бы оно проходило под фонограмму.