В России началось онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1000 рублей.

В России началось онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1 000 рублей, сообщается на сайте Центробанка, где можно оставить свой голос.Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевую сторону с изображением Нижнего Новгорода представили еще в 2023 году.На странице для голосования можно выбрать один из 25 объектов Приволжья. Это известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны.Достопримечательности из списка расположены в разных регионах округа. Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" используют при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.В ЦБ пояснили, что, как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняя ее и создавая фон. Объекты третьего плана – это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему.Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по московскому времени.Ранее сообщалось, что на новой купюре может быть изображено:- здание Вятского художественного музея в Кирове;- главный корпус Казанского федерального университета;- усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы" в Пензенской области;- музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии;- Дворец земледельцев в Казани;- дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске;- Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области;- международный аэропорт Гагарин в Саратове;- музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске;- музей народного творчества в Пензе;- музейно-выставочный центр "Самара космическая";- памятник Салавату Юлаеву в Уфе;- Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах;- Монумент Славы в Самаре;- музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино";- музей истории Оренбурга;- музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;- изображение старинной парусной волжской баржи;- здание Пермского краеведческого музея;- президентский мост через Волгу в Ульяновске;- центр семьи "Казан" в Казани.На лицевой же стороне банкноты останутся изображения Нижнего Новгорода. Презентация банкноты может состояться во второй половине 2025 года.