В России началось онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1000 рублей.
В России началось онлайн-голосование за символы для оборотной стороны новой банкноты номиналом 1 000 рублей, сообщается на сайте Центробанка, где можно оставить свой голос.
Купюра посвящена Приволжскому федеральному округу. Лицевую сторону с изображением Нижнего Новгорода представили еще в 2023 году.
На странице для голосования можно выбрать один из 25 объектов Приволжья. Это известные памятники, музеи, театры, университеты, мосты, которые имеют культурную и историческую значимость не только для местных жителей, но и для всей страны.
Достопримечательности из списка расположены в разных регионах округа. Итогом голосования станет рейтинг символов, которые художники Банка России и АО "Гознак" используют при разработке дизайна оборотной стороны купюры в качестве изображений первого и второго плана, а также для фонового рисунка.
В ЦБ пояснили, что, как правило, на купюре три группы изображений. Объекты первого плана задают тему, они должны быть узнаваемы и без большого количества мелких деталей. Объекты второго плана поддерживают основную тему, дополняя ее и создавая фон. Объекты третьего плана – это микроузоры и микрорисунки, которые дополнительно раскрывают основную тему.
Голосование завершится 12 декабря в 12:00 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что на новой купюре может быть изображено:
- здание Вятского художественного музея в Кирове;
- главный корпус Казанского федерального университета;
- усадьба в Лермонтовском музее-заповеднике "Тарханы" в Пензенской области;
- музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске в Удмуртии;
- Дворец земледельцев в Казани;
- дом-памятник И. А. Гончарову в Ульяновске;
- Жигулевская ГЭС на Волге в Самарской области;
- международный аэропорт Гагарин в Саратове;
- музей изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи в Саранске;
- музей народного творчества в Пензе;
- музейно-выставочный центр "Самара космическая";
- памятник Салавату Юлаеву в Уфе;
- Монумент Матери-покровительнице в Чебоксарах;
- Монумент Славы в Самаре;
- музей-заповедник А. С. Пушкина "Болдино";
- музей истории Оренбурга;
- музей покорителей космоса имени Юрия Гагарина в Саратовской области;
- изображение старинной парусной волжской баржи;
- здание Пермского краеведческого музея;
- президентский мост через Волгу в Ульяновске;
- центр семьи "Казан" в Казани.
На лицевой же стороне банкноты останутся изображения Нижнего Новгорода. Презентация банкноты может состояться во второй половине 2025 года.