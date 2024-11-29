Многие из этих слов уже не используются в повседневном речи. А сможете ли вы догадаться, в каком значении они употреблялись. Узнайте это в нашем тесте!

Многие из этих слов уже не используются в повседневном речи. А сможете ли вы догадаться, в каком значении они употреблялись. Узнайте это в нашем тесте!ВОПРОСЫ1. Что значит слово "бедник"?А. калекаБ. монетаВ. нищий2. Что такое узилище?А. элемент одеждыБ. глубокий оврагВ. тюрьма3. Что такое адамант?А. оружиеБ. алмазВ. важный человек4. Какого человека можно назвать тяжкосердным?А. расстроенногоБ. бесчувственногоВ. злого5. Что такое обабок?А. грибБ. вдовецВ. подкаблучник6. Что такое свара?А. стая собакБ. ссораВ. собрание женщин7. Что такое литра?А. мера весаБ. название тканиВ. монетаОТВЕТЫ1. А. калека2. В. тюрьма3. Б. алмаз4. Б. бесчувственного5. А. гриб6. Б. ссора7. А. мера веса