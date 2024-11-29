Евгений Леонов – это легенда советского кино, чье имя стало синонимом таланта и обаяния. Сможете ли вы угадать фильмы с актером всего по одному кадру? Это будет настоящим испытанием для истинных поклонников его творчества.

Евгений Леонов – это легенда советского кино, чье имя стало синонимом таланта и обаяния. Сможете ли вы угадать фильмы с актером всего по одному кадру? Это будет настоящим испытанием для истинных поклонников его творчества.1. Из какого фильма этот счастливый персонаж?А) АфоняБ) МиминоВ) Большая перемена2. Даже если вы не смотрели фильм, наверняка видели эту сцену, вспомните название картины?А) Убить драконаБ) Обыкновенное чудоВ) Старший сын3. Узнаете, что это за фильм?А) Белорусский вокзалБ) Добро пожаловатьВ) Осенний марафон4. В этом фильме Евгений Леонов появляется и исчезает так быстро, что можно и забыть, что он там снялся. Помните, о каком фильме речь?А) Бриллиантовая рукаБ) Любовь и голубиВ) Мимино5. Вспомните, в каком фильме Евгений Леонов вздремнул в ванной?А) ЖенитьбаБ) АфоняВ) Зигзаг удачиПравильные ответы:1. — В) Большая перемена2. — Б) Обыкновенное чудо3. — А) Белорусский вокзал4. — В) Мимино5. — Б) Афоня