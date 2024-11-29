28 ноября в Суздале проходил Всероссийский ЭКГ-форум. В рамках мероприятия было заключено несколько соглашений, которые позволят привлечь инвестиции в дальнейшее промышленное развитие

28 ноября в Суздале проходил Всероссийский ЭКГ-форум. В рамках мероприятия было заключено несколько соглашений, которые позволят привлечь инвестиции в дальнейшее промышленное развитие Петушинского района. Об этом рассказал Алексей Андрианов в соцсетях. Итак, инвесторы сделают вклад: – в строительство и запуск органического многопрофильного хозяйства компании «ПраймРент» (направления – агротуризм, производство и продажа сельхозпродукции, в том числе