Такие мосты позволят создать водный маршрут до впадения реки Нерль.
На пленарном заседании ЭКГ-форума губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о планах по развитию водного туризма в регионе. В рамках инициативы Правительство Москвы намерено создать причальную и сервисную инфраструктуру для маломерных судов в Муроме, а также развивать судоходство на суздальской Каменке, включая строительство двух разводных мостов.
Авдеев отметил, что такие мосты позволят создать водный маршрут до впадения реки Нерль, который будет проходить через исторические поселения Киболы и Кидекша. Строительные работы планируется начать в 2025 году, при этом мосты будут гармонично вписаны в исторический ландшафт и сохранят стиль деревянного зодчества.
Губернатор также сообщил, что ведется работа над проектом строительства двух новых плотин на Каменке, что сделает реку более полноводной и откроет новые туристические маршруты. Напомним, ранее мы писали, что