Такие мосты позволят создать водный маршрут до впадения реки Нерль.

На пленарном заседании ЭКГ-форума губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал о планах по развитию водного туризма в регионе. В рамках инициативы Правительство Москвы намерено создать причальную и сервисную инфраструктуру для маломерных судов в Муроме, а также развивать судоходство на суздальской Каменке, включая строительство двух разводных мостов.Авдеев отметил, что такие мосты позволят создать водный маршрут до впадения реки Нерль, который будет проходить через исторические поселения Киболы и Кидекша. Строительные работы планируется начать в 2025 году, при этом мосты будут гармонично вписаны в исторический ландшафт и сохранят стиль деревянного зодчества.Губернатор также сообщил, что ведется работа над проектом строительства двух новых плотин на Каменке, что сделает реку более полноводной и откроет новые туристические маршруты. Напомним, ранее мы писали, что