Первый этап благоустройства завершен, сообщили в мэрии. В сквере на улице Всесвятской в Юрьевце появились лавочки-качели, установлена большая детская площадка, современное освещение и

Первый этап благоустройства завершен, сообщили в мэрии. В сквере на улице Всесвятской в Юрьевце появились лавочки-качели, установлена большая детская площадка, современное освещение и уличные тренажеры. Отдельную зону выделили для выгула собак. В процессе выполнения благоустройства были и трудности – подрядчик затянул сроки. Мэр Дмитрий Наумов отметил, что организация ответит за это по закону. Второй этап