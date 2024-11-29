В рамках работ запланировано спилить 172 пораженных ясеневой златкой и сгнивших дерева.

Во Владимире мэрия оценила вырубку деревьев в Центральном и Добросельском парках в 1,9 млн рублей. На данный момент идет поиск подрядчика, который будет определен 6 декабря. Информация опубликована на сайте госзакупок.В рамках работ запланировано спилить 172 пораженных ясеневой златкой и сгнивших дерева, с завершением до 20 декабря. Выбор насаждений для удаления осуществит мэрия, а подрядчик также обязан будет вывезти ветки и порубочные остатки.Напомним, ранее мы писали, что