В результате проверки были выявлены трое работников из Вьетнама и Таджикистана.

28-летнего жителя Москвы обвиняют в организации незаконного пребывания мигрантов. В СУ СК РФ по Владимирской области сообщили о возбуждении уголовного дела.Мужчина привлек иностранных рабочих для работы на своем швейном производстве в Петушинском районе, не уведомив органы. В результате проверки были выявлены трое работников из Вьетнама и Таджикистана, которые с 22 апреля 2024 года работали на его предприятии в поселке Труд.Обвиняемый признал свою вину. Напомним, ранее мы писали, что