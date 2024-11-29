В 2024 году больше всего времени жители Владимира тратят на игры, связанные с дедукцией и эрудицией (в 2 раза больше, чем в среднем на разные игры).

В 2024 году больше всего времени жители Владимира тратят на игры, связанные с дедукцией и эрудицией (в 2 раза больше, чем в среднем на разные игры). Следующие в рейтинге — игры в шахматы. Дольше всего в среднем играют зумеры. К такому выводу пришли аналитики Yota, изучившие обезличенные данные пользователей в играх-таймкиллерах — приложениях, которые позволяют с интересом скоротать время. К таймкиллерам относятся разные категории игр: обычно они довольно просты по механике, а играть в них можно даже по пути на работу. Если раньше на телефоне были только «Змейка» и «Тетрис», то сейчас пользователи выбирают из сотен разных вариантов.Больше всего времени россияне тратят в среднем на шахматы — приложения, позволяющие играть против компьютера или другого игрока. Следующие в рейтинге — это викторины или игры на дедукцию и эрудицию (их еще также называют «угадайками» - жанр игр, где пользователь должен угадать, например, песню или актера) и игры с числами (такие как судоку). Также в топ-5 игр, занимающих много времени у россиян, вошли аркады (динамичный жанр, требующий быстрой реакции) и настольные игры (мобильные версии привычных игр).Женщины во Владимире активнее играют в подобных приложениях (то есть тратят на них большее количество трафика). При этом пользователей-женщин чуть больше в различных «угадайках» (57%) и играх с числами (51%), а владимирские мужчины превосходят числом в шахматах (71%), викторинах (61%) и стратегиях (53%). Также от пола зависит, сколько времени абоненты проводят за играми: в среднем мужчины играют на 6% дольше, однако женщины тратят чуть больше времени в приложениях для шахмат и аркадах.Во Владимире больше всего времени в играх проводят пользователи 36-45 лет, на втором месте — игроки 26-35 лет, а на третьем — абоненты 46-55 лет. На шахматы наибольшее количество времени в месяц тратят пользователи в возрасте 36-45 и 26-35 лет.В Центральном федеральном округе вслед за Москвой больше всего времени на игры тратят в Ярославле, Твери, Иваново, Вологде и Смоленске. Дольше всего в шахматы и «угадайки» играют в Ярославле, а в стратегии — в Твери.Таймкиллеры — это простые и увлекательные игры, которые помогают скоротать время в ожидании (дороге, очереди) или в перерывах между делами. Такие приложения не требуют больших вычислительных ресурсов от устройства (например, смартфона) и быстрого интернета, так как не потребляют много трафика. При этом саму игру при необходимости можно поставить на паузу.СПРАВКАYota — федеральный мобильный оператор. Предоставляет услуги голосовой связи и доступ в интернет в сетях 2G/3G/4G.Комментарий МегаФона:Тенденцию увеличения трафика на игровые сервисы подтверждают и аналитики МегаФона. Согласно обезличенным данным оператора, у владимирских абонентов трафик вырос на 23% за 2,5 осенних месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого.В целом, как отмечают аналитики МегаФона, наибольшей популярностью среди владимирских абонентов пользуются «угадайки» — рост трафика в 10 раз, и игры со словами и кроссворды — в 1,5 раза.Реклама