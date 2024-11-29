Инициативу о превращении Юрьев-Польского района в округ обсудили местные депутаты 27 ноября на заседании Совета народных депутатов. Объединиться в одну структуру должны все поселения,

Инициативу о превращении Юрьев-Польского района в округ обсудили местные депутаты 27 ноября на заседании Совета народных депутатов. Объединиться в одну структуру должны все поселения, входящих в состав района: МО город Юрьев-Польский, МО Симское, МО Красносельское и МО Небыловское. Советы народных депутатов этих четырех муниципальных образований единогласно проголосовали за преобразование территории в Юрьев-Польский муниципальный округ Владимирской