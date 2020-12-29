В перечень срочных социальных услуг включены социально-психологическое и социально-педагогическое консультирование.

Законодательно закреплены предоставление услуги сиделки в форме социального обслуживания на дому, предоставление которых осуществляется в пилотных территориях по системе долговременного ухода, сопровождение получателей социальных услуг в стационарах в учреждения здравоохранения, а также доставка жителей сельских территорий старшего возраста в медорганизации мобильными бригадами. Соответствующие изменения в закон «Об утверждении Перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг на территории Владимирской области» утвердил Губернатор.Кроме того, в перечень срочных социальных услуг включены социально-психологическое и социально-педагогическое консультирование.«Особое внимание государство уделяет вопросам социальной поддержки инвалидов. Однако до сих пор законодательно не была урегулирована процедура сопровождения социальным работником инвалидов, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания, на время госпитализации в медицинский стационар. Востребованы не только среди инвалидов, но и среди пожилых людей услуги сиделки (помощника по уходу). Также очень нужная практика – доставка сельских жителей старше 65 лет в медицинские организации для прохождения профосмотров, диспансеризации, скринингов мобильными бригадами. Они созданы при комплексных центрах социального обслуживания населения в рамках регионального проекта «Старшее поколение», – уточнила директор Департамента социальной защиты населения Любовь Кукушкина.(Фото:Pixabay)