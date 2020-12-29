Полуфиналисты, финалисты и победители конкурса Лидеры России провели Новогодний фестиваль профессий для детей из онкологических центров. Мероприятие прошло в формате онлайн в рамках проекта клуба Эльбрус Делай чудо.

Полуфиналисты, финалисты и победители конкурса "Лидеры России" провели "Новогодний фестиваль профессий" для детей из онкологических центров. Мероприятие прошло в формате онлайн в рамках проекта клуба "Эльбрус" "Делай чудо".Встречу с детьми открыли организатор мероприятия и ведущий заботливой школы "УчимЗнаем" Иван Долуев и автор проекта "Делай чудо" Владимир Остроменский. В каждой из трех встреч участвовали "Лидеры России" разных профессий – юристы, экономисты, инженеры, строители и гуманитарии.В онлайн-фестивале участвовали более 80 ребят из онкологических центров со всей страны: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодарский край, Якутск, Удмуртия, Южно-Сахалинск и другие.Проект "Делай чудо" основал Владимир Остроменский – победитель конкурса "Лидеры России" 2018-2019 годов. Он является главным врачом родильного отделения сети клиник "Скандинавия".Проект создан для детей, проходящих лечение от онкологии в стационарах. Он работает с 2019 года в городе на Неве. Организаторы устраивают праздники в петербургских онкоцентрах. Перед работой со сложной аудиторией участники проекта проходят подготовку."Новогодний фестиваль профессий" – это три часа драйва, позитива, интересных историй о новогодних профессиональных желаниях полуфиналистов, финалистов и победителей конкурса "Лидеры России", которые сбылись, поделился впечатлениями Владимир Остроменский."Творческие подарки от наших друзей – артистов Театра Олега Табакова и музыкального театра ГИТИС дали много радости детям. Ребята и сами подготовили сюрпризы – прочитали стихотворения собственного сочинения, спели песни", – рассказал он.Такие мероприятия дают детям инструменты для достижения целей, развивают фантазию, учат выходить за рамки, уверен Остроменский. Кроме того, праздник дает понять ребятам, что сложный период в их жизни обязательно закончится, подчеркнул он.Участники конкурса "Лидеры России" уже проводили встречи с детьми в школе "УчимЗнаем" в Москве. Это уникальная площадка, где реализуются образовательные программы для детей, находящихся на лечении в стационарах.Ребята поделились впечатлениями от мероприятия. "Лидеры России" – отличные, хорошие люди, которые дают очень жизненные советы, рассказывают неплохие, "ламповые" истории. Говорили про "скрепление уз" в работе, дружбе, про то, что важно идти вперед, не сдаваться перед своей целью", – рассказал Никита из Саратова.