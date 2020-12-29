На своей странице в Инстаграм мэр города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Наталья Гулина сообщила подписчикам о получении положительного теста на коронавирус, передает . ..

На своей странице в "Инстаграм" мэр города Радужный в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре Наталья Гулина сообщила подписчикам о получении положительного теста на коронавирус, передает . Градоначальница добавила, что переходит в режим самоизоляции. Поскольку болезнь не отразилась катастрофические на ее самочувствии, Наталья Гулина продолжит работу, но дистанционно.