При этом в ряде муниципалитетов зоны №2 жители будут платить меньше.

Максимальный тариф за вывоз мусора в 2021 году во Владимирской области увеличится на 4-5%. При этом в ряде муниципалитетов зоны №2 .Таким образом, в зоне №1 для Александровского, Киржачского, Петушинского, Кольчугинского, Собинского и Юрьев-Польского районов «Хартия» установит плату в 438,1 рубля за кубометр ТКО.В зоне №3 «Эко-транс» для Мурома, Гусь-Хрустального, а также Муромского, Меленковского, Гусь-Хрустального и Селивановского районов повысит ценник до 611,8 рубля.Среди причин роста называются рост тарифа на захоронение отходов и корректировка расходов по их транспортировке.