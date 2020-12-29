Сигнал бедствия поступил в 20-05 из многоэтажного дома с улицы Машиностроителей, 11.

Сигнал бедствия поступил в 20-05 из многоэтажного дома с улицы Машиностроителей, 11.Было установлено, что идёт дым из квартиры на восьмом этаже. Пожарные звена газодымозащитной службы проникли в задымлённую квартиру и обнаружили не ходячего мужчину. Они немедленно надели на мужчину спасательное устройство и вынесли его на лестничную клетку, далее передали мужчину подоспевшей бригаде "скорой помощи", сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.В результате пожара сгорели постельные принадлежности площадью 2 квадратных метр. Для тушения пожара были привлечены 20 человек и 6 единиц техники, работало 1 звено газодымозащитной службы. Дознаватели МЧС расследуют причину пожара.