Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы депутатского корпуса в декабре. Он рассказал о самых важных законах, отметил работу комитетов и отдельных парламентариев.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел краткие итоги работы депутатского корпуса в декабре. Он рассказал о самых важных законах, отметил работу комитетов и отдельных парламентариев.Наиболее важными спикер назвал законы о запрете пропаганды употребления закиси азота и его сбыта не по назначению. Это поможет защитить здоровье граждан, прежде всего – молодежи, подчеркнул Володин.Он напомнил, что сегодня так называемый веселящий газ предлагают в ночных клубах и на дискотеках как средство развлечения. Это стало возможным из-за пробелов в законодательстве, отметил спикер ГД.С просьбой обратить внимание на проблему к депутатам обращались родители и врачи, столкнувшиеся с последствиями употребления "веселящего газа" молодыми людьми. "По данным специалистов, он оказывает на человека такое же воздействие, как и легкие наркотики. Его бесконтрольное использование в некоторых случаях приводит к смерти", – сказал председатель Госдумы.Также Володин отметил работу комитета по транспорту и строительству и его главы Евгения Москвичева. Комитет занимался вопросами комплексного развития территорий, сокращения сроков строительства и ускорения темпов расселения аварийного жилья.Наибольшую активность в декабре проявили единоросс Александр Хинштейн, Вера Ганзя из фракции КПРФ, либерал-демократ Ярослав Нилов и эсер Галина Хованская, отметил спикер.Нижняя палата 24 декабря провела последнее пленарное заседание осенней сессии. В 2020 году депутаты приняли 553 закона.