С 1 по 10 января 2021г. обслуживание розничных клиентов ВТБ будет производиться более чем в 260 дежурных отделениях в России.

С 1 по 10 января 2021г. обслуживание розничных клиентов ВТБ будет производиться более чем в 260 дежурных отделениях в России. По сравнению с прошлыми новогодними и рождественскими праздниками число работающих точек продаж увеличилось на 40%.Режим работы офисов ВТБ в новогодний период изменится:· Большинство офисов ВТБ будут работать 31 декабря до 16.00 местного времени.· С 1 по 10 января 2021г. – обслуживание розничных клиентов будет проводиться более чем в 260 дежурных отделениях по всей стране.· С 11 января все офисы ВТБ будут работать в обычном режиме.Во всех работающих отделениях ВТБ обеспечены необходимые меры санитарной защиты. В течение дня проводится дезинфекция в помещении, при работе с документами и денежными купюрами. Все сотрудники используют средства индивидуальной защиты, включая медицинские маски и перчатки. Банк также просит клиентов использовать средства индивидуальной защиты, чтобы обезопасить себя и окружающих, а также сохранять между собой дистанцию не менее 1,5 м.«Мы проанализировали работу офисов ВТБ в новогодние праздники прошлых лет и определили наиболее востребованные точки продаж, исходя из клиентопотока и результатов нашего бизнеса. В этот раз для удобства клиентов их число значительно увеличено и превышает 260 офисов. Отделения будут открыты как в мегаполисах, так и небольших городах, которые наши клиенты планируют посетить с туристическими целями. В обязательном порядке будут работать все точки, находящиеся на территории торговых центров, вокзалов, аэропортов. Максимальное число отделений будет открыто 4-6 и 8 января. Мы стремимся к тому, чтобы клиенты имели доступ ко всем финансовым продуктам и услугам ВТБ даже во время длинных новогодних каникул», – отметил руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ Вячеслав Грицаенко.Подробная информация о режиме работы офисов ВТБ опубликована на .Большинство операций доступно клиентам ВТБ удаленно: в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ Онлайн. Ранее ВТБ представил своим клиентам полностью новый мобильный банк. ВТБ Онлайн стал работать в 2 раза быстрее, предельная нагрузка выросла в 3 раза, часть сервисов теперь доступна пользователям даже во время профилактических работ. Полностью обновился дизайн приложения и появились 50 новых функций, в том числе снятие наличных в банкоматах без карты, пакетная оплата счетов, индивидуальная настройка главного экрана, возможность «скрыть» баланс.