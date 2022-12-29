Россиян потрясло известие о смерти Народного артиста России Эдуарда Артемьева. Появились подробности ухода из жизни композитора. По данным , Артемьев умер не в медучреждении. При этом в ..

Россиян потрясло известие о смерти Народного артиста России Эдуарда Артемьева. Появились подробности ухода из жизни композитора.По данным , Артемьев умер не в медучреждении. При этом в начале декабря он попадал в Городскую клиническую больницу № 52 в Москве по скорой. Артемьева выписали 12 декабря и больше не госпитализировали. Сообщается, что у 85-летнего композитора был коронавирус.