Новый глава района будет трудиться на своём посту бесплатно.

Совет народных депутатов Киржачского района Владимирской области в ходе заседания 29 января выбрал главой района депутата от партии «Единая Россия» Андрея Николаевича Доброхотова. За его кандидатуру отдали свои голоса 12 народных избранников из 18.Новый глава района будет трудиться на своём посту бесплатно. Деньги, которые ранее шли на зарплату главы района будут направлены на нужды жителей. Сейчас Андрей Николаевич является директором местной мебельной фабрики.Напомним, бывший глава Киржачского района Александр Николаевич Лукин в результате осложнений от коронавирусной инфекции.