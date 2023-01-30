Основатель ЧВК Вагнер Евгений Пригожин пообщался с членами семьи погибшего под Соледаром музыканта Виктора Ульяненко. Он передал родственникам героя его награды.

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пообщался с членами семьи погибшего под Соледаром "музыканта" Виктора Ульяненко. Он передал родственникам героя его награды.Ульяненко вступил в ряды ЧВК, когда отбывал наказание за ранее совершенное преступление. Он погиб в боях под Соледаром. Но после транспортировки его тела в село Красноселькуп местные власти не приняли никакого участия в организации похорон."Гроб Виктора несли на руках 3 километра в мороз -40 потому, что так решили односельчане. Весь путь до захоронения из большой колонки звучал гимн "Вагнеров", но администрация не заметила даже этого", – в открытом родные бойца.Пригожин с родственниками Виктора и передал им его награды. Он также вручил родным памятные знаки "семья бойца ЧВК Вагнер, отдавшего жизнь за Россию". Предприниматель рассказал семье Ульяненко о героизме погибшего бойца на СВО.Мать Ульяненко, говоря о сыне, заявила, что гордится им. Она подчеркнула, что братья Виктора готовы пойти по его стопам в столь непростое для Родины время.