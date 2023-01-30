Накануне состоялась встреча с бойцами.

Спецпредставитель Александра Авдеева в войсках, военная прокуратура и командование подразделения продолжают решать проблемы, которые семьи мобилизованных в видеообращении к Владимиру Путину. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Липецкой области.Напомним, что информация . Перекосы в части обеспечения питанием, оформления документов и логистики имели место. Назначена и ведётся проверка.«В воскресенье прошла встреча с мобилизованными. Жалоб на отсутствие питания не было. Бойцам разъяснили очерёдность предоставления отпусков, порядок и особенности службы на новом месте дислокации. Военные также попросили помочь одиноким родителям, в оформлении документов и обратились за медицинской помощью. По итогам встречи двум офицерам по воспитательной работе поставлена задача исправить ситуацию. Военная прокуратура держит её на контроле. Определён ряд первоочередных задач по решению вопросов военнослужащих полка и их родных», - подчеркнули липецкие власти.Ранее редакция vlad.aif.ru о том, что мобилизованный из Липецкой области приговорен к двум годам колонии за 12-дневный запой в ковровском баре.