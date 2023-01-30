Ребенка лечили от ангины, но не помогло.

Ребенка лечили от ангины, но не помогло.В Волчихинской ЦРБ Алтайского края умер семилетний ребенок, который, предположительно, болел ангиной. Об этом сообщает со ссылкой на местные паблики в соцсетях.После проверки полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), пишет . Предварительной причиной ребенка называют вирусную инфекцию.