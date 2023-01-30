Ребенка лечили от ангины, но не помогло.
Ребенка лечили от ангины, но не помогло.
В Волчихинской ЦРБ Алтайского края умер семилетний ребенок, который, предположительно, болел ангиной. Об этом сообщает со ссылкой на местные паблики в соцсетях.
После проверки полиция возбудила уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), пишет . Предварительной причиной ребенка называют вирусную инфекцию.