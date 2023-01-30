Народные приметы на 31 января 2023 года: чего нельзя делать, чтобы не накликать на себя беду? В...

Народные приметы на 31 января 2023 года: чего нельзя делать, чтобы не накликать на себя беду?В этот день православная церковь чтит память святых Афанасия и Кирилла. Афанасий был архиепископом Александрийским, один из греческих отцов церкви.В народном календаре у славян этот день получил название Афанасий Ломонос. Обычно 31 января начинаются Афанасьевские морозы. Не зря в народе говорили: Афанасий Ломонос – береги уши и нос.Традицией на Афанасия было изгнание нечисти, которая могла пробраться в дом через печную трубу. Предки читали специальные заговоры и проводили обряды для очищения своих домов. Хозяйки мастерили обереги, этот день считался подходящим для изгнания ведьм.Афанасьев день было принято проводить дома, в тишине и спокойствии, в окружении семьи.Чего нельзя делать 31 января:- В этот день предки предпочитали не отправляться в дальний путь, в лес или незнакомые места. Мало того, что мороз мог погубить путника, так еще и нечисть могла запутать и сбить с пути.- На Афанасия не стоит переезжать и справлять новоселье. Иначе в новом доме будут постоянно происходить ссоры.- Также не стоит играть свадьбы - ничем хорошим такой брак не кончится - и даже ходить на свидание, есть вероятность, что парень встретит ведьму. Также нельзя встречаться с незнакомыми людьми, особенно вечером и в незнакомых местах.- Неблагоприятный день для любых хирургических операций, а также для лечения зубов. В народе считалось, что могут возникнуть осложнения.- Нельзя сквернословить и ссориться.- По приметам, не стоит допивать за кем-то воду, чтобы не перенять на себя его невзгоды.Приметы погоды:Сильный мороз — это к урожаю;Вьюга и метель – к поздней холодной весне;Оттепель на Афанасия – к ненастному лету и плохому урожаю картофеля;Вороны стаями кружатся и чистый закат – похолодает надолго;Солнце в полдень выглянуло – весна не задержится;Круг возле месяца и солнца – к ещё большим морозам.Фото: pxfuel.com/