Оперная дива закрыла для себя эту историю.

Оперная дива закрыла для себя эту историю.Шоу "Точь-в-точь" впервые вышло в эфир Первого канала 2 марта 2014 года. Любовь Казарновская являлась членом жюри этого популярного проекта несколько лет. Но больше зрители ее там не увидят. О причинах оперная дива рассказала корреспонденту "Дни.ру"."На протяжении нескольких сезонов я в этом проекте и хвалила, и ругала, и даже гадкие вещи говорила, – уверяет Казарновская. – Хотя формат телевизионного шоу, которое смотрят миллионы, предполагает достаточно деликатное поведение членов жюри – мол, мы не будем ругать известных артистов с именем".Съемки в "Точь-в-точь!" Казарновская для себя считает интересными. Но пришла в проект она уже человеком опытным. "Мое первое появление в программах такого формата на Первом канале было в "Призраке оперы", – вспоминает певица. – Помню, как мне позвонил тенор Зураб Соткилава и сказал, что пойдет в этот проект только, если пойду я. Я пошла, но сразу предупредила, что буду безжалостна в оценках и медом поливать никого не стану. Какие были на меня обиды у участников! Хотя это закон конкурса – если ты в него ввязался, то будь добр выслушать и не очень приятные замечания".Проект "Точь-в-точь!" Казарновская в этой связи считает логическим продолжением "Призрака оперы". Правда, у певицы были сомнения по поводу своего участия в этой программе. "Я спросила у Юрий Аксюты (главный продюсер Дирекции музыкального и развлекательного вещания Первого канала – Прим. ред.), мой ли это формат, – вспоминает артистка. – А он мне сказал, что хочет видеть это шоу не развлекательным, а просветительским, чтобы рассказывать людям о Шаляпине, Каллас, Шульженко".Впрочем, была у Казарновской еще одна миссия – нивелировать резкие выпады Максима Аверина, коллеги по жюри. "Он ведь всем ставил двойки и кричал: "Это ужасно! Это непохоже! Какая гадость!" – вспоминает Любовь Юрьевна.В ту пору ей все это было близко и интересно. "Это хороший опыт, когда надо быстро сориентироваться и сказать какие-то важные слова для артиста, которые дадут ему пишу для ума и сердца, – говорит певица. – Правда, потом за какие-то свои резкие оценки я себя корила, понимая, что можно было бы сказать мягче. Но когда в прошлом году ко мне поступило предложение снова стать членом жюри, я категорично ответила "Нет!" Потому что мое поле сознания и мои активности – то, что мне сегодня интересно – находятся в иной плоскости. Тем более, когда увидела списки того, ЧТО будет звучать в проекте – песни и артисты уровня "ты, да я, да мы с тобой", – то мое нежелание не принимать в этом участие только усилилось".