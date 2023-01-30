Общественные палаты области и города одобрили проект реновации владимирского железнодорожного вокзала. Во Владимире состоялись общественные слушания по вопросам реконструкции

Общественные палаты области и города одобрили проект реновации владимирского железнодорожного вокзала. Во Владимире состоялись общественные слушания по вопросам реконструкции вокзального здания. Одной из первых слово взяла Ксения Балыкина. Главный архитектор проекта заверила – облик постройки изменен не будет. Ксения Балыкина, главный архитектор проекта реконструкции То, что вы сейчас видите на фасаде экземпляр, естественно, он будет