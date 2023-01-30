Разведенная мама двоих детей Агата Муцениеце раскрыла последние новости своей жизни.

Разведенная мама двоих детей Агата Муцениеце раскрыла последние новости своей жизни.33-летняя АгатаМуцениеце после развода с Павлом Прилучным заметно изменила свой образ всоциальных сетях. Из примерной мамочки и жены она превратилась в роковуюкрасотку, которой чужды комплексы и границы. Недавние публикации в микроблоге —яркое этому подтверждение.Утро началось с горячихтанцев в нижнем белье. Агата вышла поработать над телом в одних трусах изасняла все это на видео. Неудивительно, что у женщины такой плоский живот —такие движения требуют много энергии."Смачнодвигаешься!" — написали поклонники экс-жены Павла Прилучного.После зарядкиАгата Муцениеце выехала по делам. Во время поездки за рулем актриса призналась,что ей стало жалко потратить на замену автомобильного зеркала 75 тысяч рублей. Двоемаленьких детей требуют больших расходов, поэтому оставшаяся без денег послеоплаты всех детских кружков Муцениеце ищет другой способ починить машину.Заключительныесториз бывшей жены Павла Прилучного были посвящены повышенному вниманию к Агатесо стороны мужчин. Она рассказала, как неизвестный сначала подошел к нейпознакомиться, а затем и вовсе проследил за ней до спортзала. Возможно,поклонника зацепили танцы Муцениеце в машине под песни Скриптонита.