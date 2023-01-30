Темпы строительства социальной инфраструктуры в Москве ускоряются. В прошлом году в столице сдали 102 объекта, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.

Темпы строительства социальной инфраструктуры в Москве ускоряются. В прошлом году в столице сдали 102 объекта, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сергей Собянин.В 2022 году в городе сдали в эксплуатацию 36 детских садов, 19 объектов здравоохранения, 21 спортивно-рекреационное сооружение, 20 школ и два учреждения дополнительного образования. Также построены культурно-просветительские и социально-реабилитационные центры.Силами инвесторов сдано в эксплуатацию 12 школ на почти девять тысяч мест. Это как небольшие корпуса, так и крупные объекты на тысячу и более учащихся."При этом мы не снизили темпов ввода жилых площадей — при запланированных 4,9 миллиона квадратных метров их построено почти 6,8 миллиона квадратных метров", – градоначальник.Всего за прошлый год сдано 585 объектов капитального строительства. Их общая площадь – 13,3 миллиона квадратных метров.Так, в "Лужниках" построили международный центр самбо и бокса, на ВДНХ появилось колесо обозрения "Солнце Москвы", а на востоке столицы возвели индустриальный парк "Руднево". Сдано в эксплуатацию около 100 километров дорог, новые объекты метрополитена и другие сооружения, рассказал Собянин.С 2011 года в Москве построили 520 школ и детских садов. Об этом Сергей Собянин в ходе декабрьского отчета перед депутатами Мосгордумы.Мэр отметил, что за эти годы число учащихся в городе выросло в полтора раза. В сентябре 2022 года в школы, детские сады и колледжи столицы пришли более 1,6 миллиона ребят – это рекорд за всю историю Москвы.С января по сентябрь 2022 года город о строительстве и передачи в собственность столицы 73 школ. Образовательные объекты будут рассчитаны на 31 тысячу мест.В Новой Москве возведут 35 школ и детских садов. В старых границах города построят учебные заведения на 12,5 тысячи мест.