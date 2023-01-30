Почти три миллиона родителей, учеников и учителей пользуются Московской электронной школой (МЭШ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что возможности платформы постоянно расширяются и совершенствуются.

Почти три миллиона родителей, учеников и учителей пользуются Московской электронной школой (МЭШ), сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что возможности платформы постоянно расширяются и совершенствуются.За шесть лет МЭШ сформировала новую образовательную реальность с электронными сервисами и цифровыми материалами, рассказал мэр. По словам Собянина, электронная школа сделала образовательный процесс непрерывным и прозрачным для миллионов учителей, учеников и их родителей."Оценки, домашние задания, расписание, достижения и даже увлечения школьников – гигабайты информации хранятся в едином пространстве, доступном с любого устройства", – Собянин в своем блоге.Одним из главных образовательных помощников стал электронный дневник. У ребят всегда под рукой актуальное расписание занятий и домашние задания. Учащиеся могут в любое время связаться с учителем и задать интересующие вопросы. В 2023 году в дневнике стали отмечать темы, которые могут встречаться в заданиях ЕГЭ и ОГЭ.Для учителей действует сервис "Электронный журнал". Педагоги могут выставить оценки, скорректировать расписание, сформировать домашние задания.Также в электронном журнале отображаются сведения об отсутствии ребенка на занятиях по причине болезни. Родителям больше не нужно приносить бумажные справки.С помощью портфолио учащегося школьники могут делиться учебными, творческими, научными и спортивными достижениями. С октября 2022 года сервис пополнился данными об успехах в области культуры, появилась возможность просматривать учебные результаты по каждому предмету.Весной прошлого года в МЭШ появилась возможность отслеживать средние баллы учащихся по каждой учебной теме. Это позволяет своевременно реагировать в случае отставания ребенка по программе.Также в МЭШ стали доступны виртуальные лаборатории – интерактивные онлайн-симуляторы опытов и экспериментов. Школьникам предоставили цифровые версии профессионального исследовательского оборудования."Москва не останавливается на достигнутом и продолжает развитие столичного образования. В этом учебном году в компьютерных классах установили 50 тыс. новых моноблоков. Учителя получают новые ноутбуки, а бесплатный Wi-Fi появится и в зданиях начальной школы", – добавил Собянин."Московская электронная школа" разработана в 2016 году Департаментом образования и науки и Департаментом информационных технологий. В "МЭШ" загрузили уже более двух миллионов электронных образовательных материалов.