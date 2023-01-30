Дело завели после прокурорской проверки.

Во Владимире возбуждено уголовное дело о служебном подлоге при реконструкции парка «Добросельский». Дело завели после прокурорской проверки.В ноябре 2021 года УЖКХ администрации города заключило контракт на благоустройство общественного пространства. Среди прочего предусматривалась установка видеонаблюдения. Однако подрядчик так и не смонтировал систему до конца и, следовательно, не подключил.«Каких-либо замечаний, требований или претензий в адрес компании не направлялось. Представителем горадминистрации подписан акт приёмки выполненных работ. Деньги перечислены в полном объёме», - пояснили в облпрокуратуре.Материалы передали в СУ СК, который завёл дело по ч.1 ст.292 УК РФ.