В четырех районах Владимирской области выявлены грубые факты нарушения вывоза лесоматериалов. Об...

В четырех районах Владимирской области выявлены грубые факты нарушения вывоза лесоматериалов.Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям.Стало известно, что 4 индивидуальных предпринимателя и 2 юридических лица, занимающиеся заготовкой и продажей леса в Меленковском, Судогодском, Селивановском и Кольчугинском районах Владимирской области, делали это с нарушениями.Напомним, что в нашем регионе было установлено пять «карантинных фитосанитарных зон» по вредителям — усачам. Именно поэтому вывоз леса из Владимирской области возможен только при наличии карантинного сертификата.Не смотря на это, предприниматели и юридические лица продали в Московскую, Ростовскую, Нижегородскую области и в Краснодарский край более 1500 кубометров пиломатериалов хвойных пород. Отметим главное - без оформления карантинного сертификата.Как итог: хозяйствующим субъектам были объявлены предостережения «о недопустимости нарушения требований законодательства».Фото: pxfuel.com