В Коврове на Павловском мосту отменили ограничения движения транспорта. ГТРК «Владимир» следит за...

В Коврове на Павловском мосту отменили ограничения движения транспорта.ГТРК «Владимир» следит за тем, как идет ремонт Павловского моста в Коврове. Как мы сообщали, с 27 по 31 января было объявлено об ограничении движения по путепроводу в связи с проведением работ по демонтажу плит перекрытия на левой половине моста.Работы ведутся активно, и демонтаж был выполнен раньше заявленного срока. В связи с этим на Павловском мосту ограничения движения будут сняты, сообщает администрация Коврова. 30 и 31 января транспорт будет проходить свободно.Служба технического надзора за производством работ подтверждает, что по состоянию на 28 января произведен демонтаж всех 30-ти балок. Пятая и шестая опоры пойдут под замену.После ремонта опор рабочие займутся сбором второй половины моста, рассказало издание "Город Ковров".Фото из архива ГТРК "Владимир"