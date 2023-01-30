В Коврове вынесли приговор автомобильному вору. Как стало известно, житель ближнего зарубежья еще...

В Коврове вынесли приговор автомобильному вору.Как стало известно, житель ближнего зарубежья еще в 2020-м году камнем разбил стекло «Volkswagen Touareg» и украл 170 тыс рублей, сотовый телефон марки «Asus ZE 550KL» и документы хозяина автомобиля. С места преступления (город Ковров, улица Тургенева, дом №31) он скрылся.Через несколько дней мужчина решил повторить «операцию». Он заранее приготовил гвоздодер. И уже им разбил стекло правой передней двери «Nissan Teana» (на улице Брюсова). В итоге был похищен кошелек, в котором находились 70 тыс рублей и 32 доллара.На официальном сайте прокуратуры Владимирской области сообщается, что мужчина признан виновным в совершении двух преступлений («кража с причинением значительного ущерба гражданам»).Автомобильному вору назначили 1 год лишения свободы «с отбыванием в колонии-поселении». А также, как информирует прокуратура, были удовлетворены иски потерпевших на 240 тысяч рублей.Фото: pxfuel.com