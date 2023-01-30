Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»: - Не скорая помощь Почему петушинская...

Смотрите в вечернем выпуске программы «Вести-Владимир»:- Не скорая помощьПочему петушинская "фармацевтическая долина" на время осталась без станции скорой? Следком и прокуратура взяли под контроль ситуацию в поселке Вольгинский.- Наболевший вопросПочему участковая больница в Суздальском районе находится в плачевном состоянии и когда её отремонтируют?- Камень или керамогранитИ окончательный облик железнодорожного вокзала во Владимире. Будут ли изменения в проекте?