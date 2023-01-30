Во Владимирской области уровень стремительно падает уровень безработицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 4 332

Во Владимирской области уровень стремительно падает уровень безработицы. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. На 1 января 2023 года в регионе зарегистрировано 4 332 безработных. А вот количество вакансий составило на ту же дату 14 818. Таким образом, количество вакансий в регионе в 3,5 раза превышает численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных граждан.