Владимирские архитекторы настаивают на сохранении белокаменного стиля владимирского...

Владимирские архитекторы настаивают на сохранении белокаменного стиля владимирского железнодорожного вокзала.В эти минуты во Владимире, в центре компетенций города, проходит совместное заседание профильных комиссий городской и областной Общественных палат, посвященное проблеме реконструкции владимирского железнодорожного вокзала. В нем также примут участие представители РЖД, чиновники и эксперты. Ранее своей озабоченностью этой проблемой в открытом письме поделились известные российские архитекторы. Репортаж Веры КуликовойАрхитекторы России - за бережную реставрацию владимирского вокзала. Директор Государственного музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева и всемирно известный архитектор Сергей Чобан - он занимался реконструкцией стадиона "Лужники" - написали открытое письмо с просьбой сохранить при ремонте фасада первоначальный облик здания. Обращение поддержали и владимирские зодчие. В их числе бывший главный архитектор Владимира Давид Крамников.Давид Крамников, член Владимирского отделения Союза архитекторов России:- Когда я был главным архитектором города, мне приносили уже этот проект и мы тогда завернули. Потом за эти 10 лет можно было сделать его ремонт прекрасно, за эти 10 лет не один раз текущий. Текущий ремонт заключается в том, чтобы почистить. Вы знаете, драмтеатр чистили, Белый дом чистили и он еще стоит много лет. Вокзал то же самое.Сохранить облицовку белым камнем нужно обязательно, уверены архитекторы. Это визитная карточка Владимирского края. Храм Покрова-на-Нерли, Дмитриевский и Успенский соборы во Владимире - уникальные памятники Древней Руси. В 1970 году при разработке проекта вокзала московские архитекторы вдохновлялись именно этими традициями. Кстати, таких зданий, облицованных белым камнем, во Владимире восемь, в том числе и Областной дворец культуры, рассказывает автор этого проекта Владимир Пичугин.Владимир Пичугин, автор проекта Областного дворца культуры, бывший главный архитектор г. Владимира:- Облик города, если все поменять, то будет уже другой облик города и здание вокзала будет совсем другим зданием. Поэтому, если мы хотим говорить о владимирском стиле и о белокаменности, то, безусловно, надо напрячься, надо, возможно, открыть производство этого белого камня, восстановить и начинать его потихоньку делать в белом камне.На защиту Владимирского железнодорожного вокзала встали и общественники. Правда, на текущий момент их петицию поддержали всего шестьсот пятьдесят человек. Член Общественной Палаты России Илья Зотов подчёркивает: вопрос острый.Илья Зотов, член Общественной палаты РФ:- Нужно здесь учесть и интересы общественности, и той исторической значимости, что есть, и концептуально задача РЖД дорабатывать проект под местных жителей и уже выполнить их некий заказ, но вокзал должен быть готов к 1000-летию Суздаля комфортным, преображенным, поскольку почти все туристы, гости приезжают жители на ж/д вокзал.Проект, разработанный Российскими железными дорогами, нужно согласовать с жителями - считают общественники. Для этого должна быть создана специальная комиссия. Кроме фасада, нужно уделить серьезное внимание тому, что находится внутри. Жители Владимира просят сделать удобные выходы к платформам, эскалатор, комфортный зал ожидания. И только когда все эти вопросы будут решены, приступать к реконструкции фасада.Вера Куликова, Александр Чунаев. “Вести-Владимир”