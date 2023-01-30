Скандальный инцидент с ликвидацией единственной бригады скорой помощи в поселке Вольгинский Петушинского района теперь под личным контролем главы региона Александра Авдеева и его

Скандальный инцидент с ликвидацией единственной бригады скорой помощи в поселке Вольгинский Петушинского района теперь под личным контролем главы региона Александра Авдеева и его заместителей. В населенном пункте уже ввели временную схему работы «неотложки». «В понедельник и вторник в готовности – «скорая» медцентра «Решма», в среду и четверг выходит наша «скорая» из Петушинской ЦРБ. Еще не