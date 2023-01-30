Во Владимире произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями. Накануне вечером на улице...

Во Владимире произошло массовое ДТП с тремя легковыми автомобилями.Накануне вечером на улице Чайковского столкнулись сразу три машины. Фото появилось в соцсетях.Как сообщили в региональном ГИБДД, водитель автомобиля "Форд" при выезде со второстепенной дороги на главную не пропустил “Ладу Гранту”. Отечественная легковушка вылетела на встречную полосу и столкнулась с автомобилем “Митсубиси Лансер”. Пострадал сам виновник аварии. Госпитализация не потребовалась.Фото: ВК "Подслушано автомобилистов | Владимир"