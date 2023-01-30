Во Владимирской области откроются Корпоративные центры опережающей подготовки. Во Владимирской...

Во Владимирской области откроются Корпоративные центры опережающей подготовки.Во Владимирской области на базе тридцати предприятий - участников нацпроекта «Производительность труда» - откроются Корпоративные центры опережающей подготовки. Конкурс на получение такой меры поддержки проводит Минэкономразвития и организация "Ворлдскиллс Россия".Для предприятия такой корпоративный центр - возможность повысить квалификацию работников, оценить их компетенции, провести аудит рабочих мест, оптимизировать производственные процессы и, в конечном счете, увеличить производительность труда. Заявки на конкурс принимаются до 1 февраля.