Во Владимирской области сельский житель спас из огня престарелого инвалида. Глава администрации...

Во Владимирской области сельский житель спас из огня престарелого инвалида.Глава администрации муниципального образования Денятинское Любовь Начкебия обратилась в МЧС России по Владимирской области с ходатайством о награждении Виктора Степановича Фирсова за спасение человека на пожаре.В деревне Городищи Меленковского района он увидел огонь на крыше дома напротив. Виктор Фирсов вызвал пожарных, а сам бросился спасать 80-летнего инвалида Ивана Баранов, одиноко живущего в загоревшемся доме. Тот очень плохо видит, а из-за болезни суставов передвигается только на костылях.Спасатель-доброволец сумел найти в дыму старика и вытащил его наружу через окно.Подоспевшие тем временем пожарные приступили к тушению здания.