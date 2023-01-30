Во Владимирской области утвердили дополнительные гарантии для участников СВО. Дополнительные...

Во Владимирской области утвердили дополнительные гарантии для участников СВО.Дополнительные гарантии для участников СВО утвердили депутаты Законодательного собрания на январском заседании.Авторами поправок выступили спикер Заксобрания Владимир Киселев и его заместитель Вячеслав Картухин. Закон поддержали губернатор Александр Авдеев и исполняющий обязанности прокурора области Андрей Жугин. Прежняя редакция документа давала право на предоставление бесплатного земельного участка многодетным семьям. Если за время ожидания старшие дети подрастали и формально семья теряла статус, право на участок сохранялось. Но льгота теряла силу, если семья переставала считаться многодетной по причине смерти одного из детей. Сейчас задачи специальной военной операции выполняют и бойцы из многодетных семей. В случае их гибели право на бесплатное получение земли сохраняется.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области:- Во Владимирской области есть случаи, когда члены многодетных семей участвуют в качестве добровольцев в специальной военной операции, и одна из наших превентивных мер - это инициатива, которая направлена на защиту многодетных семей, которые претендуют на получение земельных участков.Нынешний документ - не первое решение депутатов облпарламента, принятое в интересах защитников России. Ранее участников СВО включили в список льготников по получению бесплатной юридической помощи. Кроме того, добровольцы и мобилизованные входят в категорию ветеранов боевых действий и имеют скидку на оплату транспортного налога.