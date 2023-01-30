Во Владимирской области за прошедшую неделю в дорожных авариях погибли 4 человека, 27...

Во Владимирской области за прошедшую неделю в дорожных авариях погибли 4 человека, 27 травмированы.За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 4 человека погибли и 27 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 2 детей.Полицейскими оформлено 348 происшествий с материальным ущербом.Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлены 103 водителя, управлявшие транспортным средством в состоянии опьянения. С участием нетрезвого водителя зарегистрировано одно ДТП, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Так, в Киржачском районе 26 января в 7 утра на 160 км автодороги А-108 водитель автомобиля «Хендай», выезжая со второстепенной дороги, не уступил дорогу автомобилю «Мерседес». В результате столкновения 42-летний водитель «Хендай» погиб на месте.А в субботу, 28 января, в Александрове в 10:30 на улице Гагарина 60-летний водитель автомобиля «Сузуки» не предоставил преимущество на нерегулируемом перекрестке автомобилю «Тагаз», под управлением водителя 1958 г. р., который двигался со стороны г. Карабаново в строну ул. Королева. Произошла авария, в которой пострадал пассажир автомобиля «Тагаз». Он госпитализирован.Фото: https://33.xn--b1aew.xn--p1ai/