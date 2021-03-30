За последние пять лет пенсии выросли более чем на четверть. Разница составила около трех тысяч рублей.

За последние пять лет пенсии выросли более чем на четверть. Разница составила около трех тысяч рублей.По состоянию на первое января 2021 года средний размер выплаты составляет чуть меньше 16 тысяч рублей. Эксперты решили выяснить, изменились ли пенсии в реальном выражении, то есть можно ли теперь приобрести на них больше позиций, чем ранее.В Сети подсчитали, что пенсионные выплаты росли быстрее, чем средние цены на рынке. Это объясняется тем, что с 2018 года индексация стала повышенной. В ближайшие несколько лет тенденция сохранится. По закону, до 2024 года будет наблюдаться рост пенсий. Через три года сумма выплат в среднем должна достигнуть 20 тысяч рублей.Важным и широко обсуждаемым вопросом в этой сфере является вопрос о том, по какой причине реальные пенсии растут далеко не у всех. Дело в том, что выплаты не увеличились у тех, кто получали доплаты от государства. Их доход приравнивается к прожиточному минимуму и контролируется, в связи с чем реальный размер не меняется с индексацией. Также этот вопрос затронул и работающих пенсионеров. Помимо пересчета прав в размере около 150 рублей, для них ничего пока не изменилось.Множество сомнений у пенсионеров и других заинтересованных лиц вызывает и то, что официальные пенсии всегда приблизительно на 15 тысяч выше "настоящих". Эксперт объяснил, что в России проживают люди, у которых до пенсии был более высокий доход, а также некоторые льготные категории. Также люди старше 80-и лет получают в среднем на шесть тысяч больше. Их выплаты и отражаются на официальных данных, повышая среднюю сумму.