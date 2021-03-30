Эксперты оценили стратегию военной безопасности Украины, которую утвердил на днях президент Владимир Зеленский.

Эксперты оценили стратегию военной безопасности Украины, которую утвердил на днях президент Владимир Зеленский.В минувший четверг, 25 марта, украинский лидер подписал указ "О стратегии военной безопасности". Документ предлагает закрепить концепцию комплексной обороны страны; в качестве ключевой угрозы национальной безопасности Украины обозначена Россия.Со стратегией ознакомился глава Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовты. В беседе с "ПолитНавигатором" эксперт заявил, что это антироссийский пропагандистский документ. По его мнению, военная стратегия должна быть более многосторонней и объективной.Шабовты обратил внимание, что в документе, утвержденном Зеленским, поверхностно расписаны проблемы, связанные с внутренней безопасностью и эффективностью работы правоохранительных органов. За скобками остается качество готового к мобилизации личного состава.Эксперт добавил, что в стратегии нет никакой информации о гражданской обороне и улучшении мобилизационной работы. Шабовты напомнил, что на Украине большие проблемы с оперативным оповещением людей, эвакуацией. "В целом – это документ больше политический, нежели военно-стратегический", – заключил он.Стратегию также оценил политик Василий Волга. Он отметил, что документ носит фиктивный характер. Его авторы признают, что у страны недостаточно военного потенциала для обороны. Поэтому одной из ключевой мер являются комплексно-дипломатические мероприятия.Также в материале говорится о "территориальной обороне". Эксперт пояснил, что сюда относятся тренировочные базы (например, две базы батальона "Азов"), организованные украинскими националистами. Среди их участников годами разжигали ненависть к россиянам."Это стратегия от безысходности, от того, что больше нечего делать, кроме как надеяться на территориальную оборону и помощь Запада", – заключил Волга.