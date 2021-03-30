Во Владимирской области в городе Александров 11-летняя девочка упала в реку с заброшенного моста. Днём 26 марта в 16:21 в службу спасения поступил звонок от подростка, который сообщил о ЧП на ..

Во Владимирской области в городе Александров 11-летняя девочка упала в реку с заброшенного моста.Днём 26 марта в 16:21 в службу спасения поступил звонок от подростка, который сообщил о ЧП на реке Серой. Выяснилось, что пострадавшая упала с бетонного моста в дальних Черемушках.Добраться до места происшествия было затруднительно не только на машине скорой помощи, но и на спецтранспорте спасателей. В результате почти 300 метров они бежали к заброшенному сооружению.К моменту прибытия сотрудников ГО и ЧС Александровского района, девочка находилась уже на берегу, но пребывала в состоянии сильного переохлаждения. Один из спасателей донёс ребенка на руках до служебной машины, в которой ей оказали первую помощь. Школьницу перевезли в Александровскую районную больницу. К счастью, госпатализация не потребовалась.Буквально вчера в МЧС по Владимирской области о недопустимости нахождения детей без присмотра вблизи водоёмов и приводили их смертности на водоёмах за 2020 год.