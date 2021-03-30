В Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы построят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену. Территорию медицинского учреждения озеленят, там появятся зоны для тренировок и реабилитации, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.

В Молжаниновском районе Северного административного округа Москвы построят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в смену. Территорию медицинского учреждения озеленят, там появятся зоны для тренировок и реабилитации, сообщил главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.Сейчас в Молжаниновском районе нет современной поликлиники – только два филиала других московских медучреждений. Фактически это медицинские кабинеты, расположенные на первых этажах жилых домов.Ближайшая полноценная поликлиника находится в районе Куркино. Чтобы до нее добраться, жителям Молжаниновского приходится преодолевать восемь километров.В скором времени в районе появится собственная детско-взрослая поликлиника. Ее построят на улице Синявинская. Медучреждение рассчитано на 320 посещений в смену.На первых трех этажах разместятся кабинеты детского отделения и женской консультации. Кабинеты для взрослых – с первого по четвертый этаж. На пятом будут административные помещения и конференц-зал.Проектировщики поработали и над прилегающей к поликлинике территорией. Там будет создана "исцеляющая среда" с гипоаллергенными и фитоцидными растениями."Во-вторых, полезные спортивные нагрузки — на участке организуют зону воркаута для тренировок, реабилитации и расслабления», — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.Над входами в поликлинику сделают навесы, поставят скамейки. Рядом организуют паркинг на 33 места.Ранее заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов , что в в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в городе появятся 24 новых медицинских учреждения – детские и взрослые поликлиники, подстанции скорой помощи, инфекционные и лечебно-диагностические комплексы.В 2022 году на шоссе Энтузиастов построят лечебно-диагностический комплекс научно-практического центра имени А.С. Логинова. Медучреждение рассчитано на прием до 570 пациентов в смену.На Волоколамском шоссе возведут лечебно-диагностический комплекс инфекционной больницы №1. Медучреждение станет одним из лучших инфекционных комплексов в мире.За последние 10 лет в столице построено порядка 100 объектов здравоохранения – поликлиники, корпуса больниц, подстанции скорой помощи. В ближайшие три года начнется строительство еще около 40 медучреждений.