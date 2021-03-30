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<a href="https://33live.ru/novosti/30-03-2021-v-primore-pod-zavalami-nashli-pogibshego.html" target="_blank">В Приморье под завалами нашли погибшего</a> - Вечером 30 марта на руднике «Королевский» в Приморье при проведении подрывных работ произошел обвал породы. На место прибыли спасатели. во время разбора завалов они нашли тело погибшего ..